В Улан-Удэ имеется свободная мощность для перевода 4 микрорайонов на электроотопление

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Это касается жителей Верхней Берёзовки, Аршана, Лысой горы и Шишковки



В Улан-Удэ имеется свободная мощность для перевода жителей Верхней Берёзовки, Аршана, Лысой горы и Шишковки на электроотопление. В этих районах это можно сделать без реконструкции больших подстанций (110 кВ, 35 кВ), при этом необходимо провести обследование распределительных сетей и по результатам провести их реконструкцию. Об этом на рабочем совещании в администрации рассказал Сергей Козлов, директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии. Совещание в режиме ВКС состоялось с участием энергетиков, минприроды Бурятии, минтранса Бурятии.



По данным проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ, основная задача – нейтрализовать источники загрязнения воздуха в определённых районах в конкретные периоды.



- Мы должны добиться кардинального снижения выбросов в декабре и январе. Эти месяцы самые нагруженные. Что касается методологии, то электроэнергетика, теплоэнергетика, газификация и бездымное топливо рассматриваются как приоритетные варианты. В правобережной части Улан-Удэ наибольший объём выбросов дают северо-западные микрорайоны – Шишковка, Лысая гора, Аршан, по южной стороне – Комушка, Горький, – пояснил Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ. – Дым от этих микрорайонов смещается на ближайшие сектора многоквартирных домов. По этим микрорайонам самое надежное и относительно доступное решение – электроэнергия. Трубы тепло- и газоснабжения там пробросить уже нереально – не позволяют застройка и рельеф. Бездымное топливо – да, вариант, но не сегодня. Сегодня мы детализируем информацию от Россетей, пытаемся вникнуть в конкретику. Потому что дальше у нас ещё много работы – и проектные, и монтажные, и, самое главное, определение источника финансирования – федеральные и дальневосточные программы.



По словам Сергея Козлова, есть возможность перевода на электроотопление на подстанции Шишковка. Зона действия частного сектора Аршана, Лысой горы –всего 2042 абонента.



- Там 10 мегаватт свободной мощности от подстанции 110 киловольт. Без модернизации подстанции необходимо реконструировать сеть 10 и 0,4 киловольт, в зависимости от количества домов частного сектора при переводе на электроотопление по каждой улице. Вторая подстанция, которая тоже находится на Шишковке – это подстанция 110 киловольт «Западная». Свободных мощностей там 6,6 мегаватт, к которой без реконструкции возможно подключить 1320 абонентов, при этом также будет необходимо выполнить реконструкцию сетей 10, 0,4 кВ, – сообщил он.



Третья подстанция, которая позволит перевести жителей на электроотопление, находится на Верхней Берёзовке. Там свободных мощностей – два мегаватта.



- Я предлагаю на первом этапе взять незагруженные центры питания: Аршан, Лысая гора, Шишковка, Верхняя Берёзовка. В течение ноября мы подготовим конкретное предложение по реконструкции сетей, выполним предварительные затраты на реконструкцию, которые будут уточнены при выполнении проектов, – отметил Сергей Козлов. – Подчеркну – реконструкция участков сетей необходима. Но это не тот уровень затрат, как в других микрорайонах. При условии наличия источника финансирования, это задача реализуемая.



Наталья Тумуреева, заместитель министра природных ресурсов Бурятии отметила, что необходимо пригласить на следующую встречу представителей республиканской службы для обсуждения дальнейших планов.



- По этому вопросу предлагаю собраться в конце ноября, когда будут готовы расчёты. Предлагаю пригласить республиканскую службу по тарифам, заранее их оповестить. Насколько мне известно, у них уже есть предложения и расчёты, по крайней мере, ранее их озвучивали. Надо заранее их оповестить, выслать материалы и дать время подготовиться, – предложила она.



Энергетики отметили, что для определения количества перевода домов на электроотопление принимали пять киловатт на один дом, учитывая среднюю площадь домов по Левому берегу.



- По подсчётам, которые мы делали ранее по Левому берегу: пять киловатт на один дом (7х8 м, 56 квадратов). Один киловатт на 10 метров квадрата жилого помещения. Мы считали, применяя коэффициент одновременности. В случае увеличения средней площади домов (в зависимости от фактической застройки) необходимо будет учесть это. Но, все равно нагрузка вырастет, – подчеркнул директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии. – В целом по этим трём подстанциям свободные мощности составляют 18,7 мегаватт. Зона действия – Аршан, Лысая гора, Шишковка, Верхняя Берёзовка.



В течение ноября Россети сделают точный расчёт по реконструкции этих сетей. На реконструкцию электросетевого хозяйства Левобережья Улан-Удэнской агломерации, по предварительной оценке энергетиков, потребуется значительное финансирование – 1,7 млрд рублей.



- По Левому берегу затраты кратно выше. Там подлежит реконструкции центр питания 110 киловольт. Кроме того, по Левому берегу мы взяли не территориальную привязку муниципалитетов, а привязку к электрической сети. В него входит граничащие с городом территории, – отметил Сергей Козлов.



В целом, если говорить о городе, то требуется объём финансирования не менее 3,7 млрд руб.



На совещании было решено синхронизировать данные в виде электронной карты – для послойного наложения сетей электро- и теплоэнергетики, районов концентрации источников выбросов загрязняющих веществ.



Модернизация электроэнергетики – часть паспорта республиканского проекта «Воздух», инициированного мэром г. Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Кроме этого, паспорт предусматривает модернизацию и развитие теплоэнергетики, систем мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, совершенствование муниципального и республиканского законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Основная часть научных и исследовательских мероприятий уже находится в работе, отработка ведется параллельно. Республиканский проект «Воздух» реализуется правительством Бурятии и администрацией Улан-Удэ, с научным сопровождением БИП СО РАН, сообщает управление по информационной политике города.

