В Забайкалье пробегут осенний трейл «Самопревосхождение»

Спортсмены посоревнуются на дистанциях от 10 до 118 км



Забайкальский осенний трейл «Самопревосхождение» пройдёт 25 октября. Главные соревнования года по трейлранингу будет дан в Чите на базе биатлонистов «Орбита». В турнире примут участие все любители бега: от профессионалов до начинающих бегунов.



В 3 утра будет дан старт на маршрутах Trail Ultra Long на дистанции 78 км и Trail Ultra XLong на дистанции 118 км. В 12:00 бегуны начнут забег по маршруту Trail протяжённостью 35 км. В 12:15 стартуют спортсмены, участвующие в забеге по маршруту 10 км имени Виктора Макарова.



Все болельщики и любители бега, не участвующие в старте, смогут наблюдать за происходящим, находясь на месте старта, где будет организована передача сигнала от каждого бегуна на монитор.



Награждение участников Забайкальского осеннего трейла состоится 27 октября в 19:00. Об этом сообщает беговое сообщество края «Zabrun Chita».



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