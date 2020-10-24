Осадков сегодня не ожидается
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 октября по республике без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6, местами 8-13, по северо-востоку до 17 мороза, по Прибайкалью до 3 тепла, днём 7-12, местами 1-6 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 8-10 тепла.
В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество, Фото:
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