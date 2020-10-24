 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 октября

23 октября

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В Бурятии сохранится тёплая погода

В Бурятии сохранится тёплая погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Осадков сегодня не ожидается

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 октября по республике без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 1-6, местами 8-13, по северо-востоку до 17 мороза, по Прибайкалью до 3 тепла, днём 7-12, местами 1-6 тепла.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 8-10 тепла.
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