Школа в Улан-Удэ получит ФОК с футбольным полем и хоккейной коробкой

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Готовность объекта составляет 88%



В Улан-Удэ продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в средней школе №57. Работы проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Строительная готовность составляет 88%, рассказали в комитете по строительству администрации города.



Работу выполняет подрядная организация ООО «Байкальская индустриальная компания». Готово футбольное поле, проложены беговые дорожки по периметру поля, есть яма для прыжков в длину, спортивная площадка с резиновым покрытием.



- В комплексе появилась площадка для уличных тренажёров, универсальная спортплощадка с ограждением и хоккейная коробка. Специалисты установили и покрасили ограждения. На сегодня ведутся работы по укладке резинового покрытия беговых дорожек. В скором времени появится трибуна на 100 мест, – сообщили в комитете.



Отметим, в текущем году в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» будут сданы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа в школах №22, №18, №57, стадион на территории СОК «Зорька», расположенного в посёлке Верхняя Берёзовка. Уже готово мини-футбольное поле с искусственным покрытием и беговыми дорожками в посёлке Тулунжа. Всего на строительство данных объектов выделено более 127 млн рублей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

