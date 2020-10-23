В Иркутской области проходит миграция краснокнижных лебедей

Птицы останавливаются в Тажеранских степях по дороге на юг



Малых лебедей на днях заметили сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на одном из солёных озёр в Тажеранских степях Иркутской области. Две стаи отдыхали на водоёме по пути на юг. Одна компания даже осталась на ночёвку.



Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», помимо взрослых птиц, в стае были лебеди-подростки, чуть больше месяца назад вставшие на крыло. Наряд молодых особей не белый, а серый.



- Птицы на фото – малые лебеди, редкий вид, включённый в Красные книги России и Иркутской области. От лебедя-кликуна отличается меньшими размерами и цветом клюва. У нас в Прибайкалье встречается только на пролёте. Последние годы озёра в Тажеранских степях стали важным местом их регулярных остановок. Иногда они задерживаются здесь до конца октября. Бывают случаи, когда приходится подбирать ослабленных или раненых птиц и организовывать им зимовку. Это, конечно, выход из ситуации, но не лучший: птицы привыкают к людям и становятся постояльцами зоопарков. Поэтому уж лучше наблюдать за ними со стороны — весной и осенью, не беспокоить их во время отдыха. Тогда подобной красоты в наших краях будет больше, - рассказал Павел Жовтюк, начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

