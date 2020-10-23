Власти объяснили, зачем увеличивают количество светофоров
В Улан-Удэ появились 15 новых автоматизированных систем управления дорожным движением. Работы обошлись в 16,6 млн рублей, сообщили в минтрансе Бурятии.
- Для установки светофоров выбираются участки с повышенным уровнем аварийности, а также улицы вблизи образовательных учреждений. Работы проводятся при взаимодействии с ГИБДД. Данные мероприятия должны привести к сокращению мест концентрации ДТП, - заявили в минтрансе.
Так, специалисты МБУ «Горсовет» подключили новые светофоры по улице Горхонская, Жердева, Мокрова, Сахьяновой, Дорожная, Краснофлотская, Хоца-Намсараева, ул.Бабушкина-ул.Трубачеева, ул.Банзарова - ул. Коммунистическая.
В Улан-Удэ установили ещё 15 светофоров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Готовность объекта составляет 88%
Ещё один представитель Бурятии штурмует телешоу канала ТНТ
В столице Бурятии продолжается комплексная работа по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха
Сегодня памятными медалями наградили семь активистов из Улан-Удэ и районов республики
Власти объяснили, зачем увеличивают количество светофоров
Сотрудники колонии положили их в «Шкатулки храбрости»
Представитель Австралийского национального университета также рассказал о сделанных до него переводах эпоса
Чингис Болотов не сможет лично получить медаль от Путина
Сразились осуждённые с туберкулёзом
Женщина была лишена родительских прав за плохое отношение к дочери-инвалиду
Представительница Бурятии боролась за килограмм золота в популярном шоу
Александра Гармажапова прокомментировала ковидный аврал в Бурятии
Посетителей просят принести корм для птицы
Дорожники ликвидировали в городе 24 аварийно-опасных участка
Коронавирус набрал в Бурятии невиданные темпы