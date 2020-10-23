В Улан-Удэ установили ещё 15 светофоров

Власти объяснили, зачем увеличивают количество светофоров



В Улан-Удэ появились 15 новых автоматизированных систем управления дорожным движением. Работы обошлись в 16,6 млн рублей, сообщили в минтрансе Бурятии.



- Для установки светофоров выбираются участки с повышенным уровнем аварийности, а также улицы вблизи образовательных учреждений. Работы проводятся при взаимодействии с ГИБДД. Данные мероприятия должны привести к сокращению мест концентрации ДТП, - заявили в минтрансе.



Так, специалисты МБУ «Горсовет» подключили новые светофоры по улице Горхонская, Жердева, Мокрова, Сахьяновой, Дорожная, Краснофлотская, Хоца-Намсараева, ул.Бабушкина-ул.Трубачеева, ул.Банзарова - ул. Коммунистическая.

