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В Бурятии осуждённые передали игрушки больным раком детям

В Бурятии осуждённые передали игрушки больным раком детям
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Сотрудники колонии положили их в «Шкатулки храбрости»

В Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии №7 собрали игрушки для ребятишек, лечащихся в детской республиканской клинической больнице.

Сотрудники исправительного учреждения передали игрушки в отделение онкологии и отделение гематологии, где стоят «Шкатулки храбрости».

В эти «шкатулки» идёт сбор игрушек для маленьких пациентов, которые годами лечатся от рака. Игрушки вручают детишкам после болезненных и неприятных процедур химиотерапии, уколов, капельниц, пункций, заборов крови для анализов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

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