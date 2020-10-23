В Бурятии осуждённые передали игрушки больным раком детям

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Сотрудники колонии положили их в «Шкатулки храбрости»



В Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии №7 собрали игрушки для ребятишек, лечащихся в детской республиканской клинической больнице.



Сотрудники исправительного учреждения передали игрушки в отделение онкологии и отделение гематологии, где стоят «Шкатулки храбрости».



В эти «шкатулки» идёт сбор игрушек для маленьких пациентов, которые годами лечатся от рака. Игрушки вручают детишкам после болезненных и неприятных процедур химиотерапии, уколов, капельниц, пункций, заборов крови для анализов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



