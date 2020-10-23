Сотрудники колонии положили их в «Шкатулки храбрости»
В Улан-Удэ осуждённые исправительной колонии №7 собрали игрушки для ребятишек, лечащихся в детской республиканской клинической больнице.
Сотрудники исправительного учреждения передали игрушки в отделение онкологии и отделение гематологии, где стоят «Шкатулки храбрости».
В эти «шкатулки» идёт сбор игрушек для маленьких пациентов, которые годами лечатся от рака. Игрушки вручают детишкам после болезненных и неприятных процедур химиотерапии, уколов, капельниц, пункций, заборов крови для анализов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые передали игрушки больным раком детям
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Представитель Австралийского национального университета также рассказал о сделанных до него переводах эпоса
Чингис Болотов не сможет лично получить медаль от Путина
Сразились осуждённые с туберкулёзом
Женщина была лишена родительских прав за плохое отношение к дочери-инвалиду
Представительница Бурятии боролась за килограмм золота в популярном шоу
Александра Гармажапова прокомментировала ковидный аврал в Бурятии
Посетителей просят принести корм для птицы
Дорожники ликвидировали в городе 24 аварийно-опасных участка
Коронавирус набрал в Бурятии невиданные темпы
До конца 2020 года ожидается поступление ещё 30 машин
Речь идёт об обучающихся на дому
Клип снят специально к празднику – Дню отца в республике
Всего зарегистрировано 119 летальных случаев
Также мужчину лишили водительских прав
Мероприятие состоится завтра