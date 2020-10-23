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В Москве сняли клип нового бурятского бойз-бэнда

В Москве сняли клип нового бурятского бойз-бэнда
Общество, 
Участники группы – учащиеся улан-удэнской школы искусств

Ко дню бурятского языка, который традиционно отмечается в республике в октябре, новый бурятский бойз-бэнд 4U представил свой первый сингл «Тэрэ басаган»и долгожданную премьеру клипа. Песня специально написана для группы композитором Нар-Оюу Наранбаатаром.

Коллектив 4U («For you») создан в этом году преподавателем дирижерско-хоровых дисциплин колледжа искусств имени П.И. Чайковского Александром Саможаповым. В состав коллектива входят учащиеся детской школы искусств имени Б. Ямпилова. Каждый из четырёх вокалистов получает профессиональное образование музыканта-инструменталиста: Жамсаран Базарсадаев (виолончель), Базарсадо Николаев (морин-хуур), Кирилл Татаринов (фортепиано) и Ардан Очиров (скрипка).

Клип на песню снят режиссёром Максимом Дашинимаевым в Москве в рамках госпрограммы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия», сообщает пресс-служба колледжа искусств.

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