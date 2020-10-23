 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 октября

22 октября

Популярное

Австралиец переводит эпос «Гэсэр» на английский язык

Австралиец переводит эпос «Гэсэр» на английский язык
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Представитель Австралийского национального университета также рассказал о сделанных до него переводах эпоса

Джонатан Рэтклифф из Австралийского национального университета переводит эпос «Гэсэр» на английский язык. Правда, касается это не бурятской версии произведения.

Об этом стало известно в ходе международной научной конференции «Эпос «Гэсэр» — духовное наследие народов Центральной Азии». Конференция проходит 22-23 октября онлайн. Организатором является Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

- Гэсэриада — единственная в мире полиэтническая эпопея, бытующая во многих регионах Евразии — от Гималаев до Байкала, от Хингана до Волги. Широкая распространённость Гэсэриады и имени её главного героя свидетельствует о древности и глубине культурно-эпических контактов народов, чей общий вклад в мировую историю и культуру представлен кочевой цивилизацией Центральной Азии, одной из духовных вершин которой и является эпос «Гэсэр», - отмечают в институте.

Джонатан Рэтклифф из Канберры выступил на конференции вчера, 22 октября; его доклад был переведён сразу в прямом эфире после выступления.

- Автор начал с того, что в 1995 году, когда к тысячелетнему юбилею Гэсэриады в Окинском районе был открыт этнографический парк Гэсэра, на церемонии открытия американец Дэниел Пламли, который сыграл неотъемлемую роль в создании этого парка, был вынужден признать, что почти ничего не знал об этой фигуре – о фигуре Гэсэра. Он ничего не мог найти о нём в европейских книгах. В то же время, когда мы отмечаем в 2020 году очередную годовщину Гэсэра, необходимо спросить - что-то изменилось к этому времени в количествах перевода Гэсэра за прошедшую четверть века? И мы можем сказать, что тексты, которые ранее были непонятны и труднодоступны, сегодня становятся гораздо более доступны благодаря переводам на английский язык, - говорится в докладе иностранца.

Сначала автор сделал предысторию о переводах «Гэсэра» на немецкий язык, это перевод Исаака Якоба Шмидта 1716 года.

- В 1927 году американка Ида Цайтлин взяла на себя задачу перевести текст Шмидта на английский язык под названием «Гэсэр хан. Легенда о Тибете». Цайтлин не знала монгольского языка, и поэтому её перевод полон разных предположений. В середине 2010-х годов Игорь Дерашвильц начал работу над полным английским переводом Гэсэра 1716 года. Он перевел всего лишь одну из семи глав – а именно седьмую главу. И автор Джонатан Рэтклифф в данный момент занимается переводом шести остальных глав «Гэсэра» на английский язык. Но это мы говорим о китайских и монгольских версиях «Гэсэра», - уточнил переводчик.

Что касается бурятской версии «Гэсэра», то наиболее представленной версией является версия «Гэсэра» Маншуда Имигеева, которая в 1905-1906 годах была записана Цыбеном Жамцарано.

- Но мало кто знает, что эта версия была записана ещё в 1900 году Джереми Кертисом, английским путешественником, который побывал в Сибири. И Абай Гэсэр, записанный Жамцарано – это цикл из трёх историй, а по версии Маншуда Имигеева, который он рассказал Кёртису, это тоже версия из трёх историй, но это другая версия, - перевели также из доклада австралийца.

Также иностранец упомянул перевод эпоса Елизаветой Хундановой, которая выпустила недавно книгу

- Ещё один недавний перевод на английский язык – перевод версии Маншуда Имигеева, был выполнен Елизаветой Очировной Хундаевой в 2017 году. Вместо того, чтобы искать издателя, она решила опубликовать его в Интернете. И этот текст пользуется большой популярностью. Потому что через этот текст многие люди узнают о Гэсэре больше и начинают больше его изучать, - сказал Джонатан Рэтклифф.

Ему сообщили, что Елизавета Очировна недавно издала книгу. Кроме того, австралиец рассказал об ещё одном переводе «Гэсэра», который был сделан американкой Джулией Стюарт, которая хорошо знала и монгольский, и бурятский языки, была не раз в Монголии, Бурятии. Её версия также имеется в Сети.
Гэсэр Австралия перевод
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Австралиец переводит эпос «Гэсэр» на английский язык
Австралиец переводит эпос «Гэсэр» на английский язык
Общество, 23.10.2020
Представитель Австралийского национального университета также рассказал о сделанных до него переводах эпоса
Лидер КВНщиков Бурятии заразился коронавирусом
Лидер КВНщиков Бурятии заразился коронавирусом
Общество, 23.10.2020
Чингис Болотов не сможет лично получить медаль от Путина
В Бурятии осуждённые сыграли в настольный теннис
В Бурятии осуждённые сыграли в настольный теннис
Общество, 23.10.2020
Сразились осуждённые с туберкулёзом
Жительница Бурятии после лечения у психиатра смогла вернуть дочь
Жительница Бурятии после лечения у психиатра смогла вернуть дочь
Общество, 23.10.2020
Женщина была лишена родительских прав за плохое отношение к дочери-инвалиду
Уроженке Улан-Удэ не удалось дойти до финала телешоу ТНТ
Уроженке Улан-Удэ не удалось дойти до финала телешоу ТНТ
Общество, 23.10.2020
Представительница Бурятии боролась за килограмм золота в популярном шоу
Известный журналист из Бурятии: «Вас с весны уговаривали носить маски»
Известный журналист из Бурятии: «Вас с весны уговаривали носить маски»
Общество, 23.10.2020
Александра Гармажапова прокомментировала ковидный аврал в Бурятии
Раненый лебедь из Иркутской зоогалереи набирает вес
Раненый лебедь из Иркутской зоогалереи набирает вес
Общество, 23.10.2020
Посетителей просят принести корм для птицы
На дорогах Улан-Удэ все меньше мест концентрации ДТП
На дорогах Улан-Удэ все меньше мест концентрации ДТП
Общество, 23.10.2020
Дорожники ликвидировали в городе 24 аварийно-опасных участка
В Бурятии новый рекорд по числу заражённых коронавирусом
В Бурятии новый рекорд по числу заражённых коронавирусом
Общество, 23.10.2020
Коронавирус набрал в Бурятии невиданные темпы
Почта России в Бурятии получила восемь новых автомобилей
Почта России в Бурятии получила восемь новых автомобилей
Общество, 23.10.2020
До конца 2020 года ожидается поступление ещё 30 машин
Совет отцов из Улан-Удэ представил клип
Совет отцов из Улан-Удэ представил клип
Общество, 23.10.2020
Клип снят специально к празднику – Дню отца в республике
В Бурятии скончались ещё четверо больных коронавирусом
В Бурятии скончались ещё четверо больных коронавирусом
Общество, 23.10.2020
Всего зарегистрировано 119 летальных случаев
Жителя Бурятии оштрафовали на 210 тысяч рублей за пьяную езду
Жителя Бурятии оштрафовали на 210 тысяч рублей за пьяную езду
Общество, 23.10.2020
Также мужчину лишили водительских прав

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^