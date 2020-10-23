Австралиец переводит эпос «Гэсэр» на английский язык

Представитель Австралийского национального университета также рассказал о сделанных до него переводах эпоса
Джонатан Рэтклифф из Австралийского национального университета переводит эпос «Гэсэр» на английский язык. Правда, касается это не бурятской версии произведения.
Об этом стало известно в ходе международной научной конференции «Эпос «Гэсэр» — духовное наследие народов Центральной Азии». Конференция проходит 22-23 октября онлайн. Организатором является Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.
- Гэсэриада — единственная в мире полиэтническая эпопея, бытующая во многих регионах Евразии — от Гималаев до Байкала, от Хингана до Волги. Широкая распространённость Гэсэриады и имени её главного героя свидетельствует о древности и глубине культурно-эпических контактов народов, чей общий вклад в мировую историю и культуру представлен кочевой цивилизацией Центральной Азии, одной из духовных вершин которой и является эпос «Гэсэр», - отмечают в институте.
Джонатан Рэтклифф из Канберры выступил на конференции вчера, 22 октября; его доклад был переведён сразу в прямом эфире после выступления.
- Автор начал с того, что в 1995 году, когда к тысячелетнему юбилею Гэсэриады в Окинском районе был открыт этнографический парк Гэсэра, на церемонии открытия американец Дэниел Пламли, который сыграл неотъемлемую роль в создании этого парка, был вынужден признать, что почти ничего не знал об этой фигуре – о фигуре Гэсэра. Он ничего не мог найти о нём в европейских книгах. В то же время, когда мы отмечаем в 2020 году очередную годовщину Гэсэра, необходимо спросить - что-то изменилось к этому времени в количествах перевода Гэсэра за прошедшую четверть века? И мы можем сказать, что тексты, которые ранее были непонятны и труднодоступны, сегодня становятся гораздо более доступны благодаря переводам на английский язык, - говорится в докладе иностранца.
Сначала автор сделал предысторию о переводах «Гэсэра» на немецкий язык, это перевод Исаака Якоба Шмидта 1716 года.
- В 1927 году американка Ида Цайтлин взяла на себя задачу перевести текст Шмидта на английский язык под названием «Гэсэр хан. Легенда о Тибете». Цайтлин не знала монгольского языка, и поэтому её перевод полон разных предположений. В середине 2010-х годов Игорь Дерашвильц начал работу над полным английским переводом Гэсэра 1716 года. Он перевел всего лишь одну из семи глав – а именно седьмую главу. И автор Джонатан Рэтклифф в данный момент занимается переводом шести остальных глав «Гэсэра» на английский язык. Но это мы говорим о китайских и монгольских версиях «Гэсэра», - уточнил переводчик.
Что касается бурятской версии «Гэсэра», то наиболее представленной версией является версия «Гэсэра» Маншуда Имигеева, которая в 1905-1906 годах была записана Цыбеном Жамцарано.
- Но мало кто знает, что эта версия была записана ещё в 1900 году Джереми Кертисом, английским путешественником, который побывал в Сибири. И Абай Гэсэр, записанный Жамцарано – это цикл из трёх историй, а по версии Маншуда Имигеева, который он рассказал Кёртису, это тоже версия из трёх историй, но это другая версия, - перевели также из доклада австралийца.
Также иностранец упомянул перевод эпоса Елизаветой Хундановой, которая выпустила недавно книгу.
- Ещё один недавний перевод на английский язык – перевод версии Маншуда Имигеева, был выполнен Елизаветой Очировной Хундаевой в 2017 году. Вместо того, чтобы искать издателя, она решила опубликовать его в Интернете. И этот текст пользуется большой популярностью. Потому что через этот текст многие люди узнают о Гэсэре больше и начинают больше его изучать, - сказал Джонатан Рэтклифф.
Ему сообщили, что Елизавета Очировна недавно издала книгу. Кроме того, австралиец рассказал об ещё одном переводе «Гэсэра», который был сделан американкой Джулией Стюарт, которая хорошо знала и монгольский, и бурятский языки, была не раз в Монголии, Бурятии. Её версия также имеется в Сети.
Австралиец переводит эпос «Гэсэр» на английский язык
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