5 спортсменок представят Бурятию на женском чемпионате России по боксу

Предварительная программа чемпионата России по боксу среди женщин:





14:00-18:30 - Предварительные бои. Открытие соревнований





14:00-18:30 - Предварительные бои





14:00-18:30 - Четвертьфинальные бои





14:00-18:30 – Полуфиналы





24 октября в Ульяновске стартует чемпионат России по боксу среди женщин. Бурятию на турнире будут представлять пять спортсменок, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.- От Бурятии будут выступать Дарима Сандакова (до 69 кг), Елена Гапешина (до 75 кг), Дулма Лумбунова (до 81 кг) и две молодые спортсменки: Юлия Арефьева (свыше 81 кг) и Наталья Коростелева (до 54 кг). Остальные девочки по состоянию здоровья не смогут принять участие в чемпионате, - рассказал Бато-Мунко Ванкеев, старший тренер по боксу ЦСП.По итогам национального чемпионата будет сформирован состав женской сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпиаде в Токио, а также к самим играм.17:00-21:30 – Финалы. Закрытие соревнований