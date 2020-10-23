5 спортсменок представят Бурятию на женском чемпионате России по боксу

Соревнования пройдут с 24 по 31 октября в Ульяновске
24 октября в Ульяновске стартует чемпионат России по боксу среди женщин. Бурятию на турнире будут представлять пять спортсменок, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.
- От Бурятии будут выступать Дарима Сандакова (до 69 кг), Елена Гапешина (до 75 кг), Дулма Лумбунова (до 81 кг) и две молодые спортсменки: Юлия Арефьева (свыше 81 кг) и Наталья Коростелева (до 54 кг). Остальные девочки по состоянию здоровья не смогут принять участие в чемпионате, - рассказал Бато-Мунко Ванкеев, старший тренер по боксу ЦСП.
По итогам национального чемпионата будет сформирован состав женской сборной России, который будет готовиться к квалификационному турниру к Олимпиаде в Токио, а также к самим играм.
Предварительная программа чемпионата России по боксу среди женщин:
25 октября
14:00-18:30 - Предварительные бои. Открытие соревнований
26-28 октября
14:00-18:30 - Предварительные бои
29 октября
14:00-18:30 - Четвертьфинальные бои
30 октября
14:00-18:30 – Полуфиналы
31 октября
17:00-21:30 – Финалы. Закрытие соревнований
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