Также в этот день пройдёт её онлайн-обсуждение
27 октября в Улан-Удэ состоится премьера видеочитки пьесы современного российского драматурга Алексея Житковского «Дятел». Мероприятие начнётся в 11:00 в социальных сетях драматического театра имени Бестужева. Ссылка на видеочитку будет доступна в течение дня.
- В этой пьесе мне понравился конфликт: для современной драматургии он показался мне необычным, я бы даже сказал, романтичным. Герой противостоит как бы всему миру, пытаясь ответить на не дающий ему покоя зов. Для меня остаётся неоднозначным ответ на вопрос «Находит ли герой Бога или сходит с ума?». Потому что то, что может быть для героя смыслом жизни, для людей вокруг это скорее похоже на сумасшествие, – рассказывает режиссёр читки Александр Фатеев.
В читке заняты актёры Светлана Полянская, Анастасия Турушева, Ольга Кудряшова, Наталья Березина, Дмитрий Тарбеев, Аюр Доржиев, Пётр Прозоровский, Роман Гаврилов, Евгений Винокуров и Иван Бузунов.
В этот же день, 27 октября, в 20:00 в инстаграм-аккаунте ГРДТ (@grdt_uu) пройдёт прямой эфир – онлайн-обсуждение с участием режиссёра читки Александра Фатеева и актёра Дмитрия Тарбеева. Об этом сообщает пресс-служба театра.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ театр Бестужева проведёт видеочитку пьесы «Дятел»
Общество, Фото:
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