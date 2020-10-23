Продолжается заготовка грубых и сочных кормов для скота
Сельхозтоваропроизводители Усть-Ордынского Бурятского округа убрали 100 процентов от плановых показателей. За период уборочной кампании аграриями намолочено с площади 120,1 тыс. га свыше 236,6 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что составило 27% от областного уровня. Это на 7,3% больше, чем за аналогичную дату прошлого года. Средняя урожайность зерновых составила около 20 центнеров с гектара.
- Уборочная кампания проведена в оптимальные сроки. Более организованной уборке урожая способствовала поддержка правительства Иркутской области по приобретению горюче-смазочных материалов, – рассказал заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации округа Анатолий Прокопьев.
По его словам, во всех районах Усть-Ордынского Бурятского округа продолжается заготовка грубых и сочных кормов для сельскохозяйственных животных. Скошено многолетних трав на площади 84,6 тыс. га (44% от области). Заготовлено 120,2 тыс. тонн сена (50% от области).
Баяндаевский и Осинский районы остаются лидерами по заготовлению сена среди всех районов области. Продолжается заготовка сенажа, уже заложено 98,0 тыс. тонн (32% от области). Нукутский, Аларский и Боханский районы на текущую дату являются лидерами по заготовке сенажа среди районов округа. Боханский район является лидером по заготовке кормов среди районов области, где заготовлено около 35 центнеров кормовых единиц на одну условную голову. Областные показатели по заготовке кормов на текущую дату составили в среднем 24 центнера кормовых единиц. Выше областных показателей заготовлено кормов в Аларском, Осинском районах, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Усть-Ордынском округе собрали зерновые и зернобобовые культуры
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