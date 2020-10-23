Сразились осуждённые с туберкулёзом
В Бурятии в лечебно-исправительном учреждении № 5, где содержатся больные с туберкулёзом, прошёл турнир по настольному теннису. В соревновании приняли участие осуждённые одного из отрядов учреждения.
- Осуждённые с большим желанием приняли участие в мероприятии. Каждый стремился выйти в лидеры и обыграть соперника, - отмечают в УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённые сыграли в настольный теннис
Общество, Фото:
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