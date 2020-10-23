В Бурятии осуждённые сыграли в настольный теннис

Сразились осуждённые с туберкулёзом



В Бурятии в лечебно-исправительном учреждении № 5, где содержатся больные с туберкулёзом, прошёл турнир по настольному теннису. В соревновании приняли участие осуждённые одного из отрядов учреждения.



- Осуждённые с большим желанием приняли участие в мероприятии. Каждый стремился выйти в лидеры и обыграть соперника, - отмечают в УФСИН по Бурятии.



