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В Бурятии осуждённые сыграли в настольный теннис

В Бурятии осуждённые сыграли в настольный теннис
Общество,  Фото:pixabay.com
Сразились осуждённые с туберкулёзом

В Бурятии в лечебно-исправительном учреждении № 5, где содержатся больные с туберкулёзом, прошёл турнир по настольному теннису. В соревновании приняли участие осуждённые одного из отрядов учреждения.

- Осуждённые с большим желанием приняли участие в мероприятии. Каждый стремился выйти в лидеры и обыграть соперника, - отмечают в УФСИН по Бурятии.

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