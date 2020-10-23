Жительница Бурятии после лечения у психиатра смогла вернуть дочь

Женщина была лишена родительских прав за плохое отношение к дочери-инвалиду



Жительница Еравнинского района Бурятии по суду восстановлена в родительских правах в отношении своей несовершеннолетней дочери.



Женщину, имеющую психические проблемы, лишили родительских прав в январе 2020 года. Во время болезненного психического состояния мать не интересовалась своей дочерью-инвалидом, не воспитывала её, проявляла агрессию. Женщина была вспыльчива, а зачастую поведение её было неадекватно.



На сегодня женщина изменила образ жизни. Она регулярно выплачивала алименты на содержание детей, приняла меры для создания условий для проживания детей в семье. Женщина состоит на учёте у врача-психиатра и регулярно проходит лечение, прошла лечение в психдиспанчере. Состояние её здоровья стабилизировалось, угрозы жизни и здоровью детей не имеется, пришёл к выводу Еравнинский районный суд.



В итоге суд отменил ограничение в родительских правах в отношении дочери, вернув ребёнка матери.



