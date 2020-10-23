Женщина была лишена родительских прав за плохое отношение к дочери-инвалиду
Жительница Еравнинского района Бурятии по суду восстановлена в родительских правах в отношении своей несовершеннолетней дочери.
Женщину, имеющую психические проблемы, лишили родительских прав в январе 2020 года. Во время болезненного психического состояния мать не интересовалась своей дочерью-инвалидом, не воспитывала её, проявляла агрессию. Женщина была вспыльчива, а зачастую поведение её было неадекватно.
На сегодня женщина изменила образ жизни. Она регулярно выплачивала алименты на содержание детей, приняла меры для создания условий для проживания детей в семье. Женщина состоит на учёте у врача-психиатра и регулярно проходит лечение, прошла лечение в психдиспанчере. Состояние её здоровья стабилизировалось, угрозы жизни и здоровью детей не имеется, пришёл к выводу Еравнинский районный суд.
В итоге суд отменил ограничение в родительских правах в отношении дочери, вернув ребёнка матери.
Жительница Бурятии после лечения у психиатра смогла вернуть дочь
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сразились осуждённые с туберкулёзом
Женщина была лишена родительских прав за плохое отношение к дочери-инвалиду
Представительница Бурятии боролась за килограмм золота в популярном шоу
Александра Гармажапова прокомментировала ковидный аврал в Бурятии
Посетителей просят принести корм для птицы
Дорожники ликвидировали в городе 24 аварийно-опасных участка
До конца 2020 года ожидается поступление ещё 30 машин
Речь идёт об обучающихся на дому
Клип снят специально к празднику – Дню отца в республике
Коронавирус набрал в Бурятии невиданные темпы
Всего зарегистрировано 119 летальных случаев
Также мужчину лишили водительских прав
Мероприятие состоится завтра
Осень продолжает радовать тёплой погодой
Общество, 22.10.2020
Участвовать в нём могут мальчики и девочки 2012 года рождения и младше