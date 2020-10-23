В Забайкалье зарегистрировали сотую двойню

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Девочек назвали Анна и Анастасия



В отделе ЗАГС Борзинского района Забайкалья зарегистрировано рождение двойни, которая по данным единого государственного реестра стала в крае сотой по счёту в этом году. Девочки, которых назвали Анастасия и Анна, своим рождением перевели родителей в статус многодетных.



Двойня родилась в семье Виктории и Владимира Валеевых. Малышки стали вторым и третьим ребёнком. Девочки родились довольно миниатюрными – весом 1,5 и 2 килограмма.



На 22 октября в Забайкалье зарегистрировано рождение 106 троен, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.

