Девочек назвали Анна и Анастасия
В отделе ЗАГС Борзинского района Забайкалья зарегистрировано рождение двойни, которая по данным единого государственного реестра стала в крае сотой по счёту в этом году. Девочки, которых назвали Анастасия и Анна, своим рождением перевели родителей в статус многодетных.
Двойня родилась в семье Виктории и Владимира Валеевых. Малышки стали вторым и третьим ребёнком. Девочки родились довольно миниатюрными – весом 1,5 и 2 килограмма.
На 22 октября в Забайкалье зарегистрировано рождение 106 троен, сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
В Забайкалье зарегистрировали сотую двойню
Общество, Фото:
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