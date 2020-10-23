Спортсменки из Забайкалья завоевали 4 награды на турнира по боксу в Орле

Общество, Фото: федерация бокса Забайкальского края

У них 1 золотая, 2 серебряных и 1 бронзовая медали.



В Орле с 19 по 22 октября прошёл открытый кубок Оренбургской области по боксу «Осенний вызов», среди девочек, девушек и женщин. Спортсменки Забайкальского края завоевали четыре медали.



- Победительницей соревнований стала Екатерина Иртегова. Серебряные медали соревнований завоевали Екатерина Корнилова и Екатерина Шемякина, бронзу выиграла Юлия Лелекова, - рассказали в федерации бокса Забайкальского края.



В турнире приняли участие 130 девушек из Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы, Балашихи, Кстово, Брянска, Орла, Курчатова, Твери, Забайкальского края, Нового Уренгоя, РСО Алании, Республики Тыва, Челябинской, Ульяновской, Свердловской, Курской, Самарской, Тверской, Ростовской областей, ДНР и других городов, областей и регионов. Спортсменки соревновались в пяти возрастных и весовых категориях, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

