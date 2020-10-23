В Братске состоится открытый чемпионат по картингу

На соревнования будут допущены зрители



В Братске с 24 по 25 октября на картодроме «Ангара» состоится открытый чемпионат города по картингу. Эти традиционные соревнования посвящены Дню автомобилиста.



Впервые за полгода на картодроме соберутся картингисты, причём не только взрослые, но и дети. Организаторы не рассчитывают на приезд участников из других городов из-за пандемии, хотя ежегодно чемпионат привлекал спортсменов со всей области.



- Очень рады наконец встретиться и провести очередной этап чемпионата, хоть и в ограниченных условиях. Мы будем допускать на старт малыми группами, а зрители должны в обязательном порядке соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, - прокомментировала заместитель директора детско-юношеской спортивно-технической школы Людмила Быстрова.



24 октября состоятся заезды для взрослых, а 25 октября - для детей. Соревнования начнутся в 12 часов, сообщает пресс-служба администрации Братска.



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