В Забайкалье осенние каникулы продлили на одну неделю

Школьники не будут учиться с 26 октября по 8 ноября



В школах Забайкальского края осенние каникулы продлеваются на одну неделю. Соответствующий приказ 22 октября был принят министерством образования, науки и молодёжной политики региона. Таким образом, как рассказали в комитете образования администрации Читы, осенние каникулы для учащихся 1-11 классов начнутся 26 октября и продлятся до 8 ноября включительно.



Подобное решение принято в целях реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки в образовательных организациях. В период каникул в школах города будут проведены дезинфекционные мероприятия, обеспечен весь комплекс санитарно-эпидемиологических мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.



С 26 октября по 8 ноября массовые мероприятия с участием школьников в муниципальных общеобразовательных организациях проводиться не будут. Работа классных руководителей по каникулярной занятости обучающихся, внеурочной деятельности будет спланирована на основе использования дистанционных технологий.



Кроме того, в каникулярный период в учреждениях дополнительного образования реализация образовательных программ в очном формате будет приостановлена. Массовые спортивные и прочие мероприятия с участием воспитанников учреждений допобразования также проводиться не будут. Работа педагогов продолжится с использованием технологий дистанционного обучения. Помимо всего, в помещениях учреждений дополнительного образования запланировано проведение комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.



По информации пресс-служба правительства Забайкальского края, также с 26 октября по 8 ноября включительно введён запрет на посещение детьми физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений.