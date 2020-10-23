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Почта России в Бурятии получила восемь новых автомобилей

Почта России в Бурятии получила восемь новых автомобилей
Общество,  Фото:пресс-служба УФПС РБ
До конца 2020 года ожидается поступление ещё 30 машин

Автопарк Почты России в Бурятии пополнился восемью универсальными автомобилями LADA Largus. Новые автомобили будут направлены на почтовые маршруты по выемке писем и оказанию услуг по приёму и доставке отправлений физических и юридических лиц республики, сообщили в пресс-службе УФПС Республики Бурятия.

Новые LADA Largus адаптированы для перевозки почтовых отправлений, их грузоподъёмность составляет 750 кг. Все машины по своим техническим характеристикам соответствуют требованиям, предъявляемым к перевозке почтовых отправлений, оборудованы системой ГЛОНАСС, что обеспечивает безопасность почтовых перевозок и позволяет отследить соблюдение контрольных сроков доставки.

Почтовые машины брендированы фирменным логотипом Почты России. В салоне автомобиля установлен кондиционер, созданы комфортные условия труда для водителей. Ведь порою им приходится преодолевать ежедневно расстояние до 200 км и в жаркое, и в холодное время года.

- Данное событие знаменательно ещё и потому, что новые автомобили мы получили перед праздником Дня водителя, - пояснил директор УФПС РБ Баир Ринчинов.

Также в компании рассказали, что до конца текущего года ожидается поступление ещё 30 почтовых автомобилей различных модификаций.
Почта России Бурятия
 
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