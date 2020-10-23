Почта России в Бурятии получила восемь новых автомобилей

Общество, Фото: пресс-служба УФПС РБ

До конца 2020 года ожидается поступление ещё 30 машин



Автопарк Почты России в Бурятии пополнился восемью универсальными автомобилями LADA Largus. Новые автомобили будут направлены на почтовые маршруты по выемке писем и оказанию услуг по приёму и доставке отправлений физических и юридических лиц республики, сообщили в пресс-службе УФПС Республики Бурятия.



Новые LADA Largus адаптированы для перевозки почтовых отправлений, их грузоподъёмность составляет 750 кг. Все машины по своим техническим характеристикам соответствуют требованиям, предъявляемым к перевозке почтовых отправлений, оборудованы системой ГЛОНАСС, что обеспечивает безопасность почтовых перевозок и позволяет отследить соблюдение контрольных сроков доставки.



Почтовые машины брендированы фирменным логотипом Почты России. В салоне автомобиля установлен кондиционер, созданы комфортные условия труда для водителей. Ведь порою им приходится преодолевать ежедневно расстояние до 200 км и в жаркое, и в холодное время года.



- Данное событие знаменательно ещё и потому, что новые автомобили мы получили перед праздником Дня водителя, - пояснил директор УФПС РБ Баир Ринчинов.



Также в компании рассказали, что до конца текущего года ожидается поступление ещё 30 почтовых автомобилей различных модификаций.

