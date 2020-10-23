В показе также представлены танка, скульптура, оловянная миниатюра и бурятские куклы
Краевая выставка художников Забайкалья открылась 22 октября в музейно-выставочном центре в Чите. В экспозиции представлены лучшие творения местных живописцев, графиков, мастеров декоративно-прикладного искусства.
- Это далеко не первая сборная выставка художников и мастеров со всего края, но каждая отличается от предыдущих. В этом году в показе представлены танка, оловянные миниатюры, но главное – виден профессиональный рост постоянных участников выставки, что достойно высокой оценки зрителя, – отметила заместитель директора музейно-выставочного центра Алёна Родина.
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, традиционно обширно представлен на выставке пейзаж. Показаны лирическая красота тайги на отрогах заснеженных пиков, горные реки, поля и степи. В натюрмортах бытовые вещи «рассказывают» об авторе и его мировоззрении.
Порадовали творениями и забайкальские художники-графики. Одним авторам ближе отображение окружающей действительности, другим – абстракции, создаваемые сложным сочетанием монохромных линий и цветных пятен.
- Этнический характер носит раздел экспозиции, где представлены написанные на шёлке минеральными красками традиционные буддийские танка, колоритная графика, керамическая скульптура и филигранной работы куклы в бурятском национальном стиле. Кроме того мастера декоративно-прикладного творчества подготовили серию плоской оловянной миниатюры, - рассказал куратор выставки Антон Матушевский.
Выставка продлится до конца ноября.
Возрастное ограничение 6+
В Чите открылась краевая выставка забайкальских художников
Общество, Фото:
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