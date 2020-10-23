Жителя Бурятии оштрафовали на 210 тысяч рублей за пьяную езду

Также мужчину лишили водительских прав



Ранее несудимый 34–летний житель Бурятии признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



Судом установлено, что мужчина, будучи привлечённым в 2018 году к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, вновь сел за руль пьяным. Он был задержан сотрудниками полиции. Мужчина не согласился с результатами освидетельствования, проведённого на месте задержания и был направлен в наркологический диспансер, где факт нахождения в состоянии опьянения подтвердился.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 210 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

