Также мужчину лишили водительских прав
Ранее несудимый 34–летний житель Бурятии признан виновным по ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Судом установлено, что мужчина, будучи привлечённым в 2018 году к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, вновь сел за руль пьяным. Он был задержан сотрудниками полиции. Мужчина не согласился с результатами освидетельствования, проведённого на месте задержания и был направлен в наркологический диспансер, где факт нахождения в состоянии опьянения подтвердился.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 210 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителя Бурятии оштрафовали на 210 тысяч рублей за пьяную езду
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