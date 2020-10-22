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Улан-удэнская квартира в новостройке попала в список самых дорогих по ДФО

Улан-удэнская квартира в новостройке попала в список самых дорогих по ДФО
Общество,  Фото:pixabay.com
«Трёшка» в центре города стоит 10 млн

На территории Дальневосточного федерального округа есть лишь несколько городов, в которых ведётся новое строительство. И только в 4 региональных центрах (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Улан-Удэ) специалисты Циан выявили ценники от 10 млн рублей и выше. В рейтинге представлены десять жилых комплексов, ранжированных по максимальной стоимости.

В четырёх регионах Дальнего Востока – Магаданской области, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Камчатском крае – предложение на первичном рынке жилья отсутствует.

- В Республике Саха (Якутия) оно ограничено несколькими десятками лотов, самый дорогой из которых – двухкомнатная квартира площадью 59,39 кв. м – продается за 6,90 млн рублей. Немногим ниже – 6,35 млн рублей – ценовой максимум в Забайкалье (трехкомнатная квартира 65,0 кв. м в Чите), где выборка сводится всего к семи объектам. Амурская область отличается довольно развитым рынком новостроек, но бюджет реализуемого жилья не поднимается в регионе выше отметки в 8,43 млн рублей (трехкомнатная квартира 84,0 кв. м в Благовещенске). Всего, по данным Циан, в новостройках Дальневосточного федерального округа экспонируются девять квартир, которые стоят 10 млн рублей и больше, - сообщили эксперты Циан.

Возглавляет рейтинг дальневосточных проектов с самыми дорогими квартирами жилой комплекс, который строится на склоне одной из владивостокских сопок. На его 19-м этаже выявлена четырехкомнатная квартира площадью 113,89 кв. м. Она стоит 18,22 млн рублей. Кроме того, по этому адресу можно найти трехкомнатную квартиру площадью 83,34 кв. м. Её бюджет равен 13,33 млн рублей. Ввод в эксплуатацию – 1 квартал 2022 года.

А квартира в Улан-Удэ занимает 7 место в списке. На четвертом этаже пятиэтажного жилого комплекса находится трехкомнатная квартира площадью 132,0 кв. м. «Комплекс был возведен рядом с парком Мемориал Победы и в десяти минутах ходьбы от Селенгинской набережной. Купить объект можно за 10,0 млн рублей», - сообщает сервис Циан. Объект сдан в эксплуатацию в 2019 году.

Замыкает рейтинг квартира в 14-этажном комплексе в Южно-Сахалинске. Площадь однокомнатной квартиры составляет 47,8 кв. м. На квартиру установлен ценник в размере 8,50 млн рублей. Конструкция дома позволяет выдержать землетрясение магнитудой до 8 баллов. Это особенно важно для региона, который входит в сейсмоопасную зону. Ввод в эксплуатацию – 4 квартал 2020 года.

 
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