Правоохранителями уничтожено 827 очагов произрастания дикорастущей конопли
В Иркутской области полицейскими уничтожено 827 очагов произрастания дикорастущей конопли на площади более полутора тысяч гектаров.
- С 12 октября по 21 октября на территории региона проходил завершающий этап операции, которая направлена на выявление и ликвидацию посевов наркосодержащих растений, привлечение к ответственности лиц, осуществляющих их незаконное культивирование, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейскими раскрыто 157 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято свыше 111 килограмм запрещённых средств. Хозяевам участков вынесено 688 предписаний об уничтожении наркосодержащих растений, а также составлено свыше 60 административных протоколов за неисполнение требований предписаний.
Так, например, в Аларском районе ликвидированы поля с дикорастущей коноплей, занимавшие более 330 гектаров, в Зиминском районе - более 270. А на территории Заларинского района правоохранители уничтожили наркосодержащие растения на площади свыше 130 гектаров. Их скашивали, обрабатывали гербицидами, чтобы предотвратить всходы в последующие годы.
В Иркутской области полицейскими изъято более 111 кг наркотиков
Общество, Фото:
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