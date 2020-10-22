На бизнесмена составлен административный протокол
Управления Россельхознадзора проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, занимающегося реализацией мясной продукции в Заиграевском районе Бурятии.
В ходе проверочного мероприятия выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В торговом зале магазина в морозильной камере на хранении и обороте находилось 2,4 кг свиной лопатки без ветеринарных сопроводительных документов.
В отношении предпринимателя составлен административный протокол, выдано предписание, наложен штраф, сообщили в пресс-службе управления.
В магазине в Бурятии обнаружена свинина без документов
Общество, Фото:
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