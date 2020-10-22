В Бурятии вальщик леса срубил неклеймённые деревья

Общество, Фото: из архива

У него изъяли бензопилу и трактор



В Хоринском районе Бурятии сотрудники лесничества совместно с полицейскими проверили действующую лесосеку.



Во время осмотра они выявили нарушения – работник лесоделяны помимо полагающихся для рубки деревьев, рубил ещё и неклеймённые деревья. Так он, с целью получения прибыли, незаконно заготовил около 14 кубометров древесины. Ущерб составил более 62 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, бензопила и трактор «МТЗ-82» были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений».



Все материалы переданы в ОМВД по Хоринскому району для принятия правового решения.



Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.





