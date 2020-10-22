У него изъяли бензопилу и трактор
В Хоринском районе Бурятии сотрудники лесничества совместно с полицейскими проверили действующую лесосеку.
Во время осмотра они выявили нарушения – работник лесоделяны помимо полагающихся для рубки деревьев, рубил ещё и неклеймённые деревья. Так он, с целью получения прибыли, незаконно заготовил около 14 кубометров древесины. Ущерб составил более 62 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, бензопила и трактор «МТЗ-82» были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений».
Все материалы переданы в ОМВД по Хоринскому району для принятия правового решения.
Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии вальщик леса срубил неклеймённые деревья
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У него изъяли бензопилу и трактор
Конкурс #Скажи_мусору_НЕТ! проходит второй год подряд
Мужчины приехали в республику специально для сбора наркотика
Также они сделали фигурки персонажей из «Пиратов Карибского моря»
Выявлено и пресечено одиннадцать каналов доставки наркотиков
На предпринимателя наложен штраф
Мэр Улан-Удэ проверил детский сад в 140 «А» квартале
За весь период выздоровело 6543 жителя региона
Мужчина стащил телефон в автобусе
Эпизод с участием Жаргала Бадмацыренова попал в трейлер
Потерпевший скончался в больнице
Купить маску можно у кондуктора
Судебное заседание состоится в ноябре
Кража в хостеле произошла ночью
Возбуждено уголовное дело