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В Бурятии вальщик леса срубил неклеймённые деревья

В Бурятии вальщик леса срубил неклеймённые деревья
Общество,  Фото:из архива
У него изъяли бензопилу и трактор

В Хоринском районе Бурятии сотрудники лесничества совместно с полицейскими проверили действующую лесосеку.

Во время осмотра они выявили нарушения – работник лесоделяны помимо полагающихся для рубки деревьев, рубил ещё и неклеймённые деревья. Так он, с целью получения прибыли, незаконно заготовил около 14 кубометров древесины. Ущерб составил более 62 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, бензопила и трактор «МТЗ-82» были изъяты. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений».

Все материалы переданы в ОМВД по Хоринскому району для принятия правового решения.

Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.


черные лесорубы РАЛХ
 
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