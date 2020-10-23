Осень продолжает радовать тёплой погодой
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 3-8, местами 11-16 мороза, по южным районам и Прибайкалью до 0, днём 8-13, местами 0-5 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 8-10 тепла.
В Улан-Удэ до +10 градусов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 23.10.2020
Осень продолжает радовать тёплой погодой
Участвовать в нём могут мальчики и девочки 2012 года рождения и младше
Соревнования проходили в Сочи с 15 по 21 октября
«Байкальские зори» стали лауреатом международного конкурса в Москве
Долгожительница получила подарок от властей и поздравления
Определились первые победители онлайн-конкурса аграриев
Птицы попали к специалистам с серьёзными травмами
Подстреленную птицу обнаружили на озере около Гурульбы
Игры состоятся в дистанционном формате
Их построили в сёлах Тохорюкта и Ониноборск
Беспризорные псы загнали молодого оленя в ледяной Байкал
Абсолютным победителем республиканского этапа стал учитель из Багдаринской школы
Обладателя гран-при определят до конца октября
Дополнительную финансовую поддержку предоставит федеральный центр
Работодателям региона предписали перевести большую часть работников на удалённый режим