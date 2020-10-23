В Улан-Удэ до +10 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Осень продолжает радовать тёплой погодой



По данным Бурятского гидрометцентра, 23 октября по республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 3-8, местами 11-16 мороза, по южным районам и Прибайкалью до 0, днём 8-13, местами 0-5 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 3-5 мороза, днём 8-10 тепла.

