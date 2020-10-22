Конкурс #Скажи_мусору_НЕТ! проходит второй год подряд
Третий конкурс по сбору макулатуры и пластика #Скажи_мусору_НЕТ! проводит с 15 октября по 31 декабря 2020 года благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь». Одна из главных целей – экологическое просвещение и мотивация детей и подростков на сохранение природы, раздельный сбор вторсырья в переработку. Главная награда – экопросветительский фестиваль «День Планеты» и концерт популярных музыкантов.
Среди других призов – приглашение на семинар в Иркутске с оплатой проезда и проживания, осенний выездной фестиваль «Минута для будущего», специальное обучение для кураторов конкурса по теме экологического просвещения.
Конкурс #Скажи_мусору_НЕТ! проходит среди учебных заведений Иркутской области второй год подряд. Ранее для переработки собрали соответственно 135 и 60 тонн макулатуры, 105 кг пластика. Победителями становились начальная школа в селе Большой Кашелак Куйтунского района и средняя школа №5 города Алзамай Нижнеудинского района. Команда фонда высадила с местными жителями деревья, кустарники, провела выездной фестиваль «День планеты», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Школьники Иркутской области соберут для переработки макулатуру
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