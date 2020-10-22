В Бурятии задержали жителей Иркутской области с 6 мешками «травки»

















18 октября полицейские в полутра километрах от села Зандин Мухоршибирского района заметили троих человек, занимавшихся сбором марихуаны. У мужчин в возрасте от 29 до 36 лет были изъяты шесть мешков с марихуаной общим весом 26 килограммов.Мужчины приехали в Мухоршибирский район из Иркутской области на автобусе – специально для сбора наркотика. Домой, по их словам, они планировали добираться, попросив о помощи кого-нибудь из друзей.Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Причём один – за наркопреступление, второй – неоднократно за преступления имущественного характера.Предварительно, у задержанных установлен факт потребления наркотиков, в связи с чем решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.