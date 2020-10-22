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В Бурятии задержали жителей Иркутской области с 6 мешками «травки»

В Бурятии задержали жителей Иркутской области с 6 мешками «травки»
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
Мужчины приехали в республику специально для сбора наркотика

18 октября полицейские в полутра километрах от села Зандин Мухоршибирского района заметили троих человек, занимавшихся сбором марихуаны. У мужчин в возрасте от 29 до 36 лет были изъяты шесть мешков с марихуаной общим весом 26 килограммов.

Мужчины приехали в Мухоршибирский район из Иркутской области на автобусе – специально для сбора наркотика. Домой, по их словам, они планировали добираться, попросив о помощи кого-нибудь из друзей.

Двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Причём один – за наркопреступление, второй – неоднократно за преступления имущественного характера.

Предварительно, у задержанных установлен факт потребления наркотиков, в связи с чем решается вопрос о привлечении их к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии. 




наркотики
 
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