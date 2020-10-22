Обладателя гран-при определят до конца октября
В Бурятии проходит республиканский конкурс юных журналистов «Золотое перо» – «Алтан гуурhан». Он стартовал ещё в начале лета, а сейчас к работе приступили члены жюри – журналисты из республиканских СМИ.
До конца октября они должны определить обладателя гран-при, наиболее медийного и креативного школьного пресс-центра. Кроме того, будут выявлены победителей по номинациям конкурса проектов: «Мы формируем информационное пространство»; «Авторские материалы, посвящённые 75-летию Победы в Великой отечественной войне»; конкурс детских работ по теме «Добрая воля» и конкурс школьных газет.
Юнкоры республики предложили свои работы для оценивания жюри в разных форматах: текст, видео и фотографии. Высокий темп конкурса задал медиацентр школы №5 Гусиноозёрска, предоставив текстовые материалы и три остросоциальных ролика: о благотворительном фонде имени Героя России Алдара Цыденжапова, бекстейдж всероссийского проекта «География детства. Бурятия» и «Мы помним вас, ветераны». Активно подключились к республиканскому конкурсу «Золотое перо» продвинутые, медийные юнкоры и их наставники из Селенгинского, Курумканского, Закаменского, Тункинского районов и Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
В Бурятии завершается конкурс юных журналистов
Общество, Фото:
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