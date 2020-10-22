В Бурятии в магазине продавали свинину без документов

На предпринимателя наложен штраф



Госинспектором управления Россельхознадзора проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей мясной продукции в Заиграевском районе.



Выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В торговом зале магазина в морозильной камере на хранении и обороте находилось 2,4 кг свиной лопатки без ветеринарных сопроводительных документов.



В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание, наложен штраф, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



