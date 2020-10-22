На предпринимателя наложен штраф
Госинспектором управления Россельхознадзора проведена внеплановая проверка индивидуального предпринимателя, занимающегося продажей мясной продукции в Заиграевском районе.
Выявлено нарушение ветеринарного законодательства. В торговом зале магазина в морозильной камере на хранении и обороте находилось 2,4 кг свиной лопатки без ветеринарных сопроводительных документов.
В отношении предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении, выдано предписание, наложен штраф, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В Бурятии в магазине продавали свинину без документов
Общество, Фото:
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