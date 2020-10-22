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Более 250 забайкальцев победили коронавирус за сутки

Более 250 забайкальцев победили коронавирус за сутки
Общество,  Фото:pixabay.com
За весь период выздоровело 6543 жителя региона

По данным регионального оперативного штаба на 22 октября, в Забайкальском крае зафиксирован рекорд по числу пациентов с COVID-19, снятых с меднаблюдения. За последние сутки это число составило 253. За весь период уже 6543 жителя региона полностью вылечились от коронавируса.

- За последние 24 часа диагноз подтвердили у 219 человек. Общее число за весь период – 9727 (с учётом 26 случаев, неучтённых ранее в результате технического сбоя), - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Снова значительно выросло число летальных исходов. Коронавирус унёс жизни ещё четырёх забайкальцев, с начала года – 99. В тяжёлом состоянии находятся 63 пациента, на аппарате искусственной вентиляции лёгких – 37 человек.

В Забайкальском крае введены дополнительные ограничительные мероприятия, связанные со всплеском заболеваемости коронавирусной инфекции. Запрещается проведение культурных, спортивных, физкультурных, зрелищных мероприятий с общей численностью более 50 человек, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме. Закрыты клубы и танцплощадки.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на утро 22 октября зарегистрировано 9610 случаев заражения COVID-19. Завершили лечение и выписались из больниц 6964 человека, умерло 115 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1778 больных. На амбулаторном лечении находятся 753 пациента.


коронавирус Забайкальский край
 
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