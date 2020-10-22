Мужчина стащил телефон в автобусе
На остановке общественного транспорта улан-удэнец увидел у женщины, стоявшей рядом, в кармане её куртки сотовый телефон. Мужчина решил украсть его и прошёл за ней в салон автобуса, стоявшего на остановке. Здесь он стащил гаджет из кармана и сбежал.
Действия подсудимого суд квалифицировал по п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, возмещение ущерба потерпевшей и отсутствие у неё претензий. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Железнодорожным районный суд Улан-Удэ назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, с рассрочкой выплаты штрафа на срок 2 месяца равными частями, по 10 000 рублей ежемесячно.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
Улан-удэнец отделался штрафом за карманную кражу
Общество, Фото:
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