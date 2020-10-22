Улан-удэнец отделался штрафом за карманную кражу

Мужчина стащил телефон в автобусе



На остановке общественного транспорта улан-удэнец увидел у женщины, стоявшей рядом, в кармане её куртки сотовый телефон. Мужчина решил украсть его и прошёл за ней в салон автобуса, стоявшего на остановке. Здесь он стащил гаджет из кармана и сбежал.



Действия подсудимого суд квалифицировал по п.п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».



В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, возмещение ущерба потерпевшей и отсутствие у неё претензий. Отягчающих обстоятельств не установлено.



Железнодорожным районный суд Улан-Удэ назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей, с рассрочкой выплаты штрафа на срок 2 месяца равными частями, по 10 000 рублей ежемесячно.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

