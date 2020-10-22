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В Забайкалье 60% сотрудников организаций будут работать дистанционно

В Забайкалье 60% сотрудников организаций будут работать дистанционно
Общество,  Фото:pixabay.com
Работодателям региона предписали перевести большую часть работников на удалённый режим

Новое постановление губернатора Забайкальского края предписывает работодателям по возможности перевести не менее 60% работников организаций на дистанционной режим. Соответствующий документ подписан Александром Осиповым 22 октября.

Данная мера продиктована рекордными числами заболевших коронавирусом в Забайкалье за последнее время. Она призвана снизить количество контактов, тем самым стабилизировать эпидобстановку.

Ранее глава региона, председатель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Осипов потребовал ужесточить контрольные мероприятия по соблюдения мер общественной эпидемиологической безопасности на транспорте, в местах торговли, а также в офисных организациях. Он отметил, что ограничительные меры действуют сегодня в офисах компаний и предприятий.

- Действует рекомендация о «дистанционке» для офисных работников. На рабочих местах важно соблюдать все меры - работать в масках и перчатках, это касается, в том числе, сотрудников органов власти. Необходимо регулярно проводить санобработку - в транспорте, в подъездах, торговле, - добавил глава региона.

Число заболевших COVID-19 в регионе за весь период приблизилось уже к 9727. Новая инфекция унесла жизни уже 99 забайкальцев, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.


коронавирус Забайкальский край
 
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