Житель Бурятии зарезал приятеля за оскорбление

Потерпевший скончался в больнице
В начале июня в Кяхтинском районе Бурятии произошло убийство.
В тот день двое приятелей на кухне распивали спиртное. В это время между ними произошла словесная ссора, в ходе которой один оскорбил другого в грубой нецензурной форме. В этот момент у оскорблённый мужчина схватил со стола нож и ударил им. Потерпевший скончался в больнице в результате проникающего ранения.
Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в настоящее время обжалован в апелляционном порядке, в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.
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