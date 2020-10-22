Житель Бурятии зарезал приятеля за оскорбление

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Потерпевший скончался в больнице



В начале июня в Кяхтинском районе Бурятии произошло убийство.



В тот день двое приятелей на кухне распивали спиртное. В это время между ними произошла словесная ссора, в ходе которой один оскорбил другого в грубой нецензурной форме. В этот момент у оскорблённый мужчина схватил со стола нож и ударил им. Потерпевший скончался в больнице в результате проникающего ранения.



Суд квалифицировал его действия по ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 9 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор в настоящее время обжалован в апелляционном порядке, в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе Кяхтинского районного суда.

