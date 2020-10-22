В Улан-Удэ стартует онлайн-фестиваль «Казачьи Покрова»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Своё творчество, посвящённое истории праздника, представят городские коллективы



Муниципальные учреждения культуры Улан-Удэ приглашают 22 октября в 19:15 на онлайн-фестиваль казачьей песенной культуры «Казачьи Покрова». Мероприятие посвящено Покрову Пресвятой Богородицы и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Зрители смогут окунуться в историю праздника, услышат самобытные, многоголосые, повествующие о делах предков народные казачьи песни. Своё творчество представят театр народной музыки и танца «Забава», народный ансамбль «Казачий Спас», народный ансамбль песни и танца «Байкальские зори», образцовая детская фольклорная студия «Забавушка», народный фольклорный ансамбль «Верхнеудинская слобода», хор «Забайкалочка», народный ансамбль песни и танца «Белый день», народный ансамбль песни и танца «Раздолье» и многие другие коллективы.



Трансляция фестиваля состоится на официальном YouTube-канале дома культура «Авиатор», сообщает пресс-служба комитета по культуре Улан-Удэ.



Возрастное ограничение 6+

