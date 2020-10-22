Юный талант из Бурятии примет участие в Дельфийских играх

Игры состоятся в дистанционном формате



Агван Митыпов, учащийся 4 «б» класса Кижингинской средней общеобразовательной школы имени Хоца Намсараева в Бурятии, примет участие в девятнадцатых молодёжных Дельфийских играх России. Он воспитанник детского национального театра Кижингинского центра детского творчества под руководством заслуженного работника культуры Бурятии и России Сэсэгмы Шойдоковой.



Юный кижингинец является многократным победителем и призёром творческих районных, республиканских и всероссийских конкурсов. Агван принимает активное участие не только в жизни школы, но района и республики, участвует с художественными номерами в различных концертах своего родного села, республиканских концертах и конференциях. Он отмечен благодарственными письмами за участие: в концерте народного артиста России Михаила Елбонова «50 лет на сцене» (2018 г.); в торжественном концерте, посвящённом 100-летию Ленинского комсомола (г. Улан-Удэ, 2019 г.); в патриотической акции «История моей семьи – Гордость Бурятии» (2019 г.); в юбилейных мероприятиях, посвящённых 130-летию со дня рождения классика бурятской литературы Х.Н. Намсараева» (2019 г.).



Кроме этого, он успешен не только в творческом, но и в учебном процессе. Агван имеет похвальные грамоты за хорошую учёбу и является многократным победителем школьного конкурса личных достижений учащихся.



Для конкурсной программы Агван подготовил два стихотворения: А. Приставкина «Портрет отца» и С. Писахова «Не любо – не слушай». Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.



Справка



Дельфийские игры – одно из главных событий в культурной жизни России, открывшее немало талантов. Каждый год сотни ребят в возрасте от 10 лет до 25 лет участвуют в творческом состязании в разных жанрах искусства. Местом проведения XIX молодёжных Дельфийских игр России стал город Омск. Культурный форум пройдёт в дистанционном формате с 6 по 11 ноября 2020 года. Игры посвящены 75-летию Победы и пройдут под девизом «Мы помним!».



