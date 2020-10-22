Участвовать в нём могут мальчики и девочки 2012 года рождения и младше
С 24 по 25 октября в Бурятии пройдёт первенство республики по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Соревнования проведут в онлайн-формате на платформе lichess.org.
На первенство допускаются мальчики и девочки 2012 года рождения и младше. Для участия в турнире необходимо подать заявку и предварительно зарегистрироваться по электронной почте [email protected] Регистрация и мандатная комиссия состоятся до 23 октября. При регистрации предоставляется документ, удостоверяющий личность или его копия.
Первый тур начнётся 24 октября в 13:00. Четвёртый тур стартует 25 октября в 13:00.
Победители соревнований по швейцарской системе определяются по наибольшему количеству набранных очков. При их равенстве места определяются компьютером. Первые три призёра в каждой возрастной группе награждаются призами, медалями и дипломами. Установлены поощрительные призы лучшим сельским шахматистам. Призы выдаются в течение 3 суток после античитерской проверки. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии состоится детское онлайн-первенство по шахматам
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