Иркутские кёрлингистки взяли 2 «бронзы» первенства России

Соревнования проходили в Сочи с 15 по 21 октября



Команды Иркутской области «Комсомолл 1» и «Комсомолл 2» стали третьими на первенстве России по кёрлингу среди юниорок до 22 лет, которое проходило с 15 по 21 октября на тренировочной арене «Айсберг» в Сочи. В турнире приняли участие 24 команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской, Московской, Калининградской, Новосибирской, Самарской, Челябинской областей, Краснодарского, Красноярского краёв и республики Татарстан. 16 команд играли в группе «А» и 8 команд – в группе «Б».



На первом этапе команды группы «А» были поделены на две подгруппы по 8 команд, далее они сыграли в подгруппах по круговой системе, а команды группы «Б» играли по круговой системе. Во второй этап соревнований групп «А» и «Б» прошли четыре лучшие команды, далее сыграли по олимпийской системе – полуфиналы, финальный матч и матч за третье место.



По итогам соревнований группы «А» бронзовые медали завоевали спортсменки Иркутской области Валерия Денисенко, Алина Фахуртдинова, Нина Поликарпова и скип Елизавета Трухина. В этой группе победу одержала команда «Московская область 1», второе место заняла команда «УОР 2» из Санкт-Петербурга.



В группе «Б» третье место заняла иркутская команда «Комсомолл 2», в состав которой входили Влада Зыкова, Дарья Филиппова, Галина Якобчук и скип Виктория Десова. Победителем этой группы стала команда «Новосибирская область», «серебро» – у команды «Калининград 1».



Все спортсменки тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» у Анны Трухиной. Теперь юниорам Иркутской области предстоит участвовать в первенстве России по кёрлингу, которое также проводится в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.

