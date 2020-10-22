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У жителя Иркутской области нашли свёрток с гашишным маслом

У жителя Иркутской области нашли свёрток с гашишным маслом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак», направленной на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения,

Сотрудники линейного отделения полиции на станции Черемхово в Иркутской области на железнодорожном вокзале задержали 18-летнего жителя города Свирск. У него обнаружены и изъяты пакет и бумажный свёрток с веществом, имеющим признаки наркотического средства.

По результатам проведённой экспертизы установлено, что находящееся в пакете вещество является наркотическим средством растительного происхождения – гашишем весом около 40 грамм. В бумажном свёртке обнаружено гашишное масло весом более 11 грамм.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



наркотики Иркутская область
 
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