Их построили в сёлах Тохорюкта и Ониноборск
Два новых фельдшерско-акушерских пункта появились в Хоринском районе Бурятии: в селе Тохорюкта, где проживают 225 жителей, и в селе Ониноборск с населением 292 человека. Для небольших сёл новые ФАПы – это новый формат получения медпомощи.
На сегодняшний день завершен монтаж ФАПов, продолжается обустройство территории. В ближайшее время сюда поставят медицинское оборудование и они распахнут свои двери для жителей сёл.
Напомним, что к концу 2020 года в Бурятии построят 33 фельдшерско-акушерских пункта и 4 врачебных амбулатории для населённых пунктов с численностью от 100 до 2000 человек. На строительство объектов выделено 186,17 млн рублей из федерального бюджета и 49,67 млн рублей из республиканского.
- Врачебные амбулатории как и ФАПы включают в себя всё необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной заводской готовности (отопление, вытяжную вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электрическое освещение, видеонаблюдение). Отвечают нормам пожарной безопасности и соответствуют требованиям, предписанным строительными и санитарными нормами и правилами. При необходимости постройку можно расширить, добавив новый модуль. Министерство здравоохранения Республики Бурятия и администрации муниципальных образований в районах республики продолжают следить за работой строителей и держать на контроле создание новых медицинских пунктов, - сообщает пресс-служба минздрава РБ.
В Хоринском районе Бурятии появились 2 новых ФАПа
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