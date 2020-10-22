 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 октября

21 октября

Популярное

В Хоринском районе Бурятии появились 2 новых ФАПа

В Хоринском районе Бурятии появились 2 новых ФАПа
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава РБ
Их построили в сёлах Тохорюкта и Ониноборск

Два новых фельдшерско-акушерских пункта появились в Хоринском районе Бурятии: в селе Тохорюкта, где проживают 225 жителей, и в селе Ониноборск с населением 292 человека. Для небольших сёл новые ФАПы – это новый формат получения медпомощи.

На сегодняшний день завершен монтаж ФАПов, продолжается обустройство территории. В ближайшее время сюда поставят медицинское оборудование и они распахнут свои двери для жителей сёл.

Напомним, что к концу 2020 года в Бурятии построят 33 фельдшерско-акушерских пункта и 4 врачебных амбулатории для населённых пунктов с численностью от 100 до 2000 человек. На строительство объектов выделено 186,17 млн рублей из федерального бюджета и 49,67 млн рублей из республиканского.

- Врачебные амбулатории как и ФАПы включают в себя всё необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной заводской готовности (отопление, вытяжную вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электрическое освещение, видеонаблюдение). Отвечают нормам пожарной безопасности и соответствуют требованиям, предписанным строительными и санитарными нормами и правилами. При необходимости постройку можно расширить, добавив новый модуль. Министерство здравоохранения Республики Бурятия и администрации муниципальных образований в районах республики продолжают следить за работой строителей и держать на контроле создание новых медицинских пунктов, - сообщает пресс-служба минздрава РБ.
здравоохранение Бурятия Хоринский район медицина
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области инспекторы лесничества спасли от собак изюбрёнка
В Иркутской области инспекторы лесничества спасли от собак изюбрёнка
Общество, 22.10.2020
Беспризорные псы загнали молодого оленя в ледяной Байкал
В Бурятии выбрали победителей конкурса педагогов «Воспитать человека»
В Бурятии выбрали победителей конкурса педагогов «Воспитать человека»
Общество, 22.10.2020
Абсолютным победителем республиканского этапа стал учитель из Багдаринской школы
В Бурятии завершается конкурс юных журналистов
В Бурятии завершается конкурс юных журналистов
Общество, 22.10.2020
Обладателя гран-при определят до конца октября
Бурятия получит более 223 млн рублей на выплаты на третьего ребёнка
Бурятия получит более 223 млн рублей на выплаты на третьего ребёнка
Общество, 22.10.2020
Дополнительную финансовую поддержку предоставит федеральный центр
В Забайкалье 60% сотрудников организаций будут работать дистанционно
В Забайкалье 60% сотрудников организаций будут работать дистанционно
Общество, 22.10.2020
Работодателям региона предписали перевести большую часть работников на удалённый режим
В Улан-Удэ стартует онлайн-фестиваль «Казачьи Покрова»
В Улан-Удэ стартует онлайн-фестиваль «Казачьи Покрова»
Общество, 22.10.2020
Своё творчество, посвящённое истории праздника, представят городские коллективы
Борцы Бурятии завоевали 2 медали всероссийского турнира
Борцы Бурятии завоевали 2 медали всероссийского турнира
Общество, 22.10.2020
6 медалей с Абакана привезли вольники Иркутской области
Бурятский певец готовит новый клип
Бурятский певец готовит новый клип
Общество, 22.10.2020
Пользователи отмечают, что с нетерпением ждут выхода клипа
В Иркутской области полицейскими изъято более 111 кг наркотиков
В Иркутской области полицейскими изъято более 111 кг наркотиков
Общество, 22.10.2020
Правоохранителями уничтожено 827 очагов произрастания дикорастущей конопли
Житель Бурятии убил мужчину и закопал во дворе заброшенного дома
Житель Бурятии убил мужчину и закопал во дворе заброшенного дома
Общество, 22.10.2020
Помогал ему скрыть следы преступления друг
В магазине в Бурятии обнаружена свинина без документов
В магазине в Бурятии обнаружена свинина без документов
Общество, 22.10.2020
На бизнесмена составлен административный протокол
В Бурятии вальщик леса срубил неклеймённые деревья
В Бурятии вальщик леса срубил неклеймённые деревья
Общество, 22.10.2020
У него изъяли бензопилу и трактор
Школьники Иркутской области соберут для переработки макулатуру
Школьники Иркутской области соберут для переработки макулатуру
Общество, 22.10.2020
Конкурс #Скажи_мусору_НЕТ! проходит второй год подряд

В Бурятии задержали жителей Иркутской области с 6 мешками «травки»
В Бурятии задержали жителей Иркутской области с 6 мешками «травки»
Общество, 22.10.2020
Мужчины приехали в республику специально для сбора наркотика  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^