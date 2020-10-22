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На военном полигоне в Бурятии проводится учение танковой бригады

На военном полигоне в Бурятии проводится учение танковой бригады
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Организацию и ход учения проверил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров

На военном полигоне Бурдуны в Бурятии проводится тактическое учение с 5 танковой бригадой 36 армии, в котором задействовано более одной тысячи военнослужащих и 250 единиц боевой техники. Об этом сообщает пресс-служба ВВО. 

Отличительной чертой розыгрыша тактических эпизодов с подразделениями бригады стала отработка действий по комплексному прикрытию танковой колонны в ходе марша от беспилотных летательных аппаратов и нападения диверсионных подразделений условного противника на скоростных заминированных объектах.

Организацию и ход учения проверил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятию посетил замминистра обороны России, он побывал в ходе рабочего визита в Улан-Удэ и Кяхте. 

Руководитель учения генерал-майор Руслан Абдулхаджиев доложил замминистру замысел и особенности проведения маневров: применение тактики, апробированной в современных вооружённых конфликтах, – «танковая карусель» для поддержки отхода боевого охранения, стрельба танков с закрытых огневых позиций, поражение наступающего противника с использованием «сирийского вала», а также «танковые качели».

Прикрытие с воздуха танковых подразделений проводили штурмовики Су-25 и ударные вертолёты Ми-24. Доразведку целей осуществлял самолёт Су-24МР.

Для уничтожения групповых целей условного противника на максимальной дальности применялись реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные артиллерийские установки «Акация».

К учению привлекались специалисты радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов условного противника, расчёты БЛА «Орлан-10», подразделения специального назначения.
С целью уничтожения диверсионных групп в тыл условного противника был высажен тактический десант.

Участники учений продемонстрировали навыки по преодолению разрушенного моста и минного поля.

Эвакуация раненых с поля боя осуществлялась беспосадочным способом на внешней подвеске вертолётов.

Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров оценил уровень подготовки военнослужащих 5 танковой бригады и поставил задачу её руководству проработать вопрос применения боевых машин поддержки танков в боевом порядке танкового батальона в ходе выполнения боевой задачи. 

ВВО
 
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