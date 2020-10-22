На военном полигоне в Бурятии проводится учение танковой бригады

Организацию и ход учения проверил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров
На военном полигоне Бурдуны в Бурятии проводится тактическое учение с 5 танковой бригадой 36 армии, в котором задействовано более одной тысячи военнослужащих и 250 единиц боевой техники. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
Отличительной чертой розыгрыша тактических эпизодов с подразделениями бригады стала отработка действий по комплексному прикрытию танковой колонны в ходе марша от беспилотных летательных аппаратов и нападения диверсионных подразделений условного противника на скоростных заминированных объектах.
Организацию и ход учения проверил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятию посетил замминистра обороны России, он побывал в ходе рабочего визита в Улан-Удэ и Кяхте.
Руководитель учения генерал-майор Руслан Абдулхаджиев доложил замминистру замысел и особенности проведения маневров: применение тактики, апробированной в современных вооружённых конфликтах, – «танковая карусель» для поддержки отхода боевого охранения, стрельба танков с закрытых огневых позиций, поражение наступающего противника с использованием «сирийского вала», а также «танковые качели».
Прикрытие с воздуха танковых подразделений проводили штурмовики Су-25 и ударные вертолёты Ми-24. Доразведку целей осуществлял самолёт Су-24МР.
Для уничтожения групповых целей условного противника на максимальной дальности применялись реактивные системы залпового огня «Град» и самоходные артиллерийские установки «Акация».
К учению привлекались специалисты радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотных летательных аппаратов условного противника, расчёты БЛА «Орлан-10», подразделения специального назначения.
С целью уничтожения диверсионных групп в тыл условного противника был высажен тактический десант.
Участники учений продемонстрировали навыки по преодолению разрушенного моста и минного поля.
Эвакуация раненых с поля боя осуществлялась беспосадочным способом на внешней подвеске вертолётов.
Заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров оценил уровень подготовки военнослужащих 5 танковой бригады и поставил задачу её руководству проработать вопрос применения боевых машин поддержки танков в боевом порядке танкового батальона в ходе выполнения боевой задачи.
На военном полигоне в Бурятии проводится учение танковой бригады
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Организацию и ход учения проверил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров
Также с вертолёта десантировались и кинологи с собаками
Юнус-Бек Евкуров побывал в Кяхте и Улан-Удэ
Здесь заболели более 140 человек
Такой цвет сенцы приобретают в процессе роста
Медики ответили на популярные вопросы по коронавирусу
Роман Шагланов стал обладателем целевого денежного сертификата
Общее число летальных случаев достигло 115
Коронавирус продолжает бить антирекорды
Лидируют в этом списке также Санкт-Петербург и Москва
Ремонт обошёлся в три миллиона рублей
Кража произошла в начале сентября
Зарегистрировано около двух десятков аварий с механическими повреждениями
Девушка пожаловалась в прокуратуру
Женщина упала с обледенелых ступенек крыльца дома