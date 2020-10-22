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В Бурятии Росгвардейцы отработали беспарашютное десантирование

В Бурятии Росгвардейцы отработали беспарашютное десантирование
Общество,  Фото:Росгвардия
Также с вертолёта десантировались и кинологи с собаками

В течение двух дней бойцы сил специального назначения Росгвардии по Бурятии в рамках комплексных занятий в полевых условиях отрабатывали действия по десантно-штормовой подготовке с вертолёта Ми-8, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

Спецназовцы в полной боевой экипировке тренировались в спуске на землю с помощью каната и фалов с высоты 40 метров, отрабатывали прыжки при зависании вертолёта на высоте 10-20 метров. При этом сотрудники сразу же занимали круговую оборону, готовясь отразить возможное нападение на воздушное судно. Далее сотрудники ОМОН и СОБР провели при помощи каната эвакуацию личного состава с места условного выполнения операции на безопасную территорию.


Также были отработаны навыки беспарашютного десантирования кинологов с собаками с помощью спусковых устройств. Служебных немецких овчарок в сцепке с напарником спускали с вертолёта, и умные животные бесстрашно выполняли упражнения наравне со своими боевыми товарищами.

- Личный состав спецподразделений территориального управления регулярно отрабатывает навыки десантно-штурмовой подготовки. Тренировки начинаются с отработки специальных умений и навыков на специально оборудованном макете на базе спецподразделений. Только после этого проходят практические занятия. Это позволяет бойцам лучше ориентироваться и избегать ошибок в экстремальных ситуациях, чувствовать плечо товарища и совершенствовать профессиональную служебную подготовку, - отметил начальник группы сил специального назначения майор Владимир Б.


Росгвардия
 
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