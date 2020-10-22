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Ансамбль из Улан-Удэ победил в «Фестивале Музыкантофф»

Ансамбль из Улан-Удэ победил в «Фестивале Музыкантофф»
Общество,  Фото:НАПиТ «Байкальские зори»
«Байкальские зори» стали лауреатом международного конкурса в Москве

В Москве 18 октября завершился 5-й международный многожанровый конкурс «Фестиваль Музыкантофф». С 10 по 11 октября состоялся очный финал мероприятия. В конкурсе приняли участие творческие коллективы и сольные исполнители дворцов культуры, образовательных учреждений, музыкальных школ, колледжей, центров творчества, детских школ искусств различных регионов России.

Народный ансамбль песни и танца «Байкальские зори» КДЦ «Рассвет» города Улан-Удэ также получил приглашение на юбилейный конкурс. По итогам мероприятия коллектив стал лауреатом 1 степени в номинации «Народный вокал» в возрастной категории «18 лет и старше». Благодарственным письмом также была отмечена руководитель ансамбля Юлия Путинцева. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета по культуре со ссылкой на ансамбль.

Напомним, что ранее коллектив принял участие в межрегиональном фестивале-конкурсе народного творчества «Великий Покров» в Курской области, где стал лауреатом второй степени.
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