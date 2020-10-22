Определились первые победители онлайн-конкурса аграриев
В Бурятии проходит конкурс, на котором фермеры делятся фотографиями и видео своих трудовых будней. Снимки и забавные ролики с сельхозживотными появляются в аккаунтах социальных сетей местных аграриев.
Как рассказала руководитель ИМЦ РБ Аюна Цыренжапова, в республике фермеров поддерживают не только субсидиями и грантами, но и работают над повышением престижа сельскохозяйственного труда. Такие цели преследует и этот конкурс.
По итогам двух недель определены первые победители в номинациях «Агродень» и «Агроселфи». Так, фермер из улуса Баян-Гол Хоринского района выложил в инстаграм видео и получил за это в подарок сварочный аппарат.
- Очень нужная и полезная вещь для фермера в хозяйстве. Мы почти каждый день снимаем на телефон виды просторных степей, внуков, следящих за табуном лошадей. Будем чаще теперь делиться в социальных сетях своими агробуднями. Мы получили много хороших откликов, о нас узнали и за пределами Бурятии. И всё это благодаря такому интересному конкурсу и поддержке всех, кто голосовал за нас. Спасибо всем, - поделился руководитель КФХ Виктор Жигжитов.
Напомним, конкурс продолжается до 28 октября. Следующей номинацией станут «Наши любимицы», сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
В Бурятии фермеры делятся в сети фотографиями трудовых будней
Общество, Фото:
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