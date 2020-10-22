В лесных питомниках Бурятии посинели сеянцы

Такой цвет сенцы приобретают в процессе роста



Лесники Бурятии рассказали, как сеянцы сосны подготавливаются к зимнему периоду, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.



- С мая по октябрь у сеянцев продолжается период вегетации, то есть почка растёт и распушается. В октябре почка останавливается в росте, и сеянец становится синего или даже фиолетового цвета. Это естественное явление. Весной они вновь позеленеют,- рассказала специалист отдела воспроизводства лесов Республиканского агентства лесного хозяйства, Наталья Шапаренко.



Именно осенью лесники проводят инвентаризацию посадочного материала. Такую инвентаризацию провели специалисты Кикинского лесничества и лесхоза в Прибайкальском районе. Они вручную пересчитали сеянцы сосны. По итогам инвентаризации, специалисты установили, что в Гремячинском и Черемушкинском лесных питомниках растут более 1,3 млн однолетних сеянцев и более 2,6 млн двухлетних и трёхлетних сеянцев сосны.



Всего в Бурятии в 13 лесных питомниках выращивают более 12 млн сеянцев сосны. Увеличение посадочного материала, и восстановленных лесов, соответственно, проводится в рамках нацпроекта «Экология», федерального проекта «Сохранение лесов».

