В зоосаде Иркутска лечат осоеда и трёх соколов

Общество, Фото: пресс-служба Иркутского зоосада

Птицы попали к специалистам с серьёзными травмами



В Иркутский зоосад за последний месяц на лечение попали сразу три сокола-пустельги и осоед. Все птицы имеют серьёзные травмы, и их дальнейшее существование в естественной среде невозможно.



Осоед поступил в зоосад с сильным ранением крыла, которое не подлежало восстановлению. Конечность пришлось почти полностью ампутировать. Несмотря на то, что ястреб ранее жил в дикой природе, он довольно быстро привык к людям, осуществлявшим уход за ним. Птица позволяет брать себя на руки, спокойно принимает пищу от сотрудников зоосада. Кстати, одним из любимых лакомств осоеда стали бананы.



В неволе пернатый хищник подружился с другим осоедом, появившимся в Иркутском зоосаде ещё весной. Эта птица тоже лишилась крыла, став жертвой охотников. Сейчас собратья по несчастью почти все время находятся вместе, даже в те моменты, когда их отпускают гулять на открытой территории.



Соколов принесли в зоосад по отдельности. У одного из них сломано крыло, второй серьёзно повредил лапу, третий получил сильную черепно-мозговую травму. С пустельгами специалистам гораздо сложнее наладить контакт, они очень пугливы и осторожны. Сотрудники зоосада стараются излишне не беспокоить этих птиц, ограничивая общение с ними необходимыми процедурами, раздачей еды и сменой подстилки. При этом аппетит соколов очень хороший, они с удовольствием питаются мясом.



- После завершения лечения нам предстоит решить трудный вопрос с размещением новых постояльцев. Ведь из-за продолжительного вынужденного закрытия средства на постройку подходящего вольера в зоосаде появятся не раньше весны, - сообщила пресс-служба Иркутского зоосада.

