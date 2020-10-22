В Иркутской области инспекторы лесничества спасли от собак изюбрёнка

Беспризорные псы загнали молодого оленя в ледяной Байкал



«Молодого изюбря атакуют собаки. Помогите ему!» — с такой просьбой в береговое лесничество ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» накануне обратился житель посёлка Бугульдейка Иркутской области. Взволнованный мужчина сообщил, что стая беспризорных псов гоняет дикого зверя по улицам населённого пункта и животное может погибнуть в любой момент.



Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», на место событий немедленно выехали инспектор в области охраны окружающей среды Сергей Вокин и водитель Михаил Костантинов. Они застал молодого изюбря на береговой кромке Байкала, неподалёку от домов. Животное обессилело и не имело возможности избавиться от преследователей: когда собаки подходили ближе, копытное было вынуждено бросаться в ледяной Байкал.



- Собак к моменту нашего прибытия уже отогнали. Но изюбрёнок, а это был молодой зверь, которому на вид не более полугода, никак не хотел покидать спасительную воду. Мне пришлось звать на подмогу коллег, чтобы аккуратно сопроводить животное в лесной массив. С момента обнаружения изюбря и до того времени, когда телёнок скрылся за деревьями (это было уже в сумерках), прошло несколько часов. Всё закончилось благополучно, - расказал Сергей Вокин.



По словам инспектора, такой случай в текущем году у не первый: в июне ему и коллегами уже приходилось спасать взрослого изюбря, который так же был отрезан от леса безнадзорными псами. Тогда специалисты «Заповедного Прибайкалья» установили владельцев собак и провели с ними профилактические беседы. Люди привязали своих собак во дворах. Однако в случае с изюбрёнком пока не ясно, были ли агрессивные псы хозяйскими или же бродячими.



- Будем ставить в известность местную администрацию, чтобы взять ситуацию под контроль. Я знаю, что бродячих животных отлавливают, - заявил Сергей Вокин.

