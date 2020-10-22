В Бурятии выбрали победителей конкурса педагогов «Воспитать человека»

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Абсолютным победителем республиканского этапа стал учитель из Багдаринской школы



С 15 по 16 октября в дистанционном режиме в Бурятии состоялся республиканский этап всероссийского конкурса «Воспитать человека – 2020». Мероприятие проходило в два этапа: заочный и дистанционный. В течение двух дней на онлайн-площадке 27 участников из 15 районов республики и Улан-Удэ представляли творческие проекты: «Электронное портфолио», творческое эссе на тему «Ценность воспитания детей в условиях глобальных вызовов XXI века», а также видеоролик «Лидер воспитания» и другие.



Кроме того, в ходе конкурса участникам были даны кейсы для анализа и решения. Помимо этого, были представлены творческие презентации каждого конкурсанта. Здесь жюри оценило подачу информации, в том числе проблемы и их решения: как воспитать ребят с правильными жизненными ценностями.



На площадках детского технопарка «Кванториум» была организована специальная онлайн-студия, где проходило мероприятие. Компетентное жюри на протяжении нескольких дней оценивали итоги конкурсных заданий двух этапов.



В номинации «Лучшее портфолио» награждена Дари Дабаева, воспитатель республиканского бурятского национального лицея-интерната №1. В номинации «Лучшее творческое эссе» лучшей стала Екатерина Степанова, педагог-психолог, учитель истории и обществознания Сосново-Озёрской СОШ №1. В номинации «Лучший видеоролик»отметили Екатерину Вершинину, социального педагога дома творчества Октябрьского района города Улан-Удэ. В номинации «Лучшая импровизация педагогической ситуации» победила Мария Цымпилова, учитель иностранного языка СОШ №26. Номинацию «Лучший воспитательный проект» выиграла Ольга Арефьева, учитель начальных классов Хоринской СОШ №2. Всем номинантам были вручены смарт-часы.



По итогам конкурса лауреатом III степени стала Соёлма Мункуева, заместитель директора по воспитательной работе Шибертуйской СОШ, ей вручены диплом III степени, сувенир в виде кристалла с лазерной гравировкой лауреата, памятные подарки и принтер Pantum.



Лауреата II степени Надежду Батюк, учителя истории и обществознания Курумканской СОШ №1 наградили дипломом II степени, сувениром в виде кристалла с лазерной гравировкой лауреата, памятными подарками и смартфоном Xiaomi Redmi.



Лауреат I степени Алёна Волчугова, социальный педагог, учитель русского языка и литературы СОШ №47 Улан-Удэ получила диплом I степени, сувенир в виде кристалла с лазерной гравировкой лауреата, памятные подарки и МФУ Xerox Center.



Абсолютным победителем республиканского этапа всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека – 2020» стал учитель физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ Багдаринской СОШ Владимир Киселёв. За победу ему вручили диплом абсолютного победителя, памятный сувенир с лазерной гравировкой и LED-телевизор. Об этом сообщает пресс-служба минобрнауки РБ.

