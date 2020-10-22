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Бурятия в числе регионов с наибольшим темпом прироста IT-преступлений

Бурятия в числе регионов с наибольшим темпом прироста IT-преступлений
Общество,  Фото:pixabay.com
Лидируют в этом списке также Санкт-Петербург и Москва

Число преступлений с использованием банковских карт с января по июнь этого года возросло почти на 500% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД России.

- Всего преступлений, совершенных с использованием расчетных (пластиковых) карт, произошло 82 339 (это на 489,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года), - говорится в материалах министерства.

Также там отмечено, что рост числа преступлений с использованием мобильных телефонов составил более 104%, через интернет - почти на 82%, через специальные программные средства - на 66,4%.

С начала года рост IT-преступлений произошёл на 92%. Кроме того, в статистических данных ведомства отмечено, что Санкт-Петербург, Москва и Республика Бурятия стали регионами, где зафиксирован наибольший темп прироста преступлений, связанных с IT-технологиями. Меньше всего зарегистрировано таких преступлений в Республике Тыва, Магаданской и Курганской областях. 
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