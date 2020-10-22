Пьяный улан-удэнец украл телефон и наушники на спортплощадке

Кража произошла в начале сентября



В Улан-Удэ полицейские установили причастность 30-летнего жителя посёлка Восточный к краже имущества у посетителей спортивной площадки.



Установлено, что вечером 6 сентября нетрезвый горожанин пришёл на спортплощадку поиграть в футбол. Немного погоняв с ребятами мяч, он присел передохнуть на газон рядом с рюкзаками игроков. Однако, поняв, что спортсмены увлечены игрой и за ним не наблюдают, украл из одной сумки сотовый телефон, из второй – беспроводные наушники и скрылся.



В настоящее время подозреваемый задержан. Украденная гарнитура у него изъята.



Он нигде не работает, в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности.



За кражи возбуждены уголовные делаю. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

