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Пьяный улан-удэнец украл телефон и наушники на спортплощадке

Пьяный улан-удэнец украл телефон и наушники на спортплощадке
Общество,  Фото:pixabay.com
Кража произошла в начале сентября

В Улан-Удэ полицейские установили причастность 30-летнего жителя посёлка Восточный к краже имущества у посетителей спортивной площадки.

Установлено, что вечером 6 сентября нетрезвый горожанин пришёл на спортплощадку поиграть в футбол. Немного погоняв с ребятами мяч, он присел передохнуть на газон рядом с рюкзаками игроков. Однако, поняв, что спортсмены увлечены игрой и за ним не наблюдают, украл из одной сумки сотовый телефон, из второй – беспроводные наушники и скрылся.

В настоящее время подозреваемый задержан. Украденная гарнитура у него изъята.

Он нигде не работает, в прошлом уже привлекался к уголовной ответственности.

За кражи возбуждены уголовные делаю. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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